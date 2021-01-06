Первое тату набила в 50 и не смогла остановиться: впечатляющие фото немецкой пенсионерки

На все свои тату женщина спустила порядка 30 тысяч евро

55-летняя Кирстен Тристан из Лейпцига, Германия, всю свою жизнь проходила без единой татуировки и даже о них не мечтала. Но, когда женщине стукнуло 50 лет, она поняла, что больше ничьим ожиданиям соответствовать не собирается, и решилась на первое тату. В подборке ниже — десять фотографий женщины, показывающих, как сильно она изменилась.

Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

По словам Кирстен, на все свои тату она спустила порядка 30 тысяч евро и останавливаться на этом не собирается. О потраченных миллионах немка нисколько не жалеет, ведь сейчас — лучший этап ее жизни. Помимо гармонии татуировки принесли ей армию фанатов.

Многие осуждают ее за увлеченность тату — не по возрасту, но женщина пытается показать, что так она наконец находится в гармонии с собой

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