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    Жизнь

    Первое тату набила в 50 и не смогла остановиться: впечатляющие фото немецкой пенсионерки

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    55-летняя Кирстен Тристан из Лейпцига - Первое тату набила в 50 и не смогла остановиться: впечатляющие фото немецкой пенсионерки
    55-летняя Кирстен Тристан из Лейпцига
    instagram.com/tattoo_butterfly_flower/

    На все свои тату женщина спустила порядка 30 тысяч евро

    55-летняя Кирстен Тристан из Лейпцига, Германия, всю свою жизнь проходила без единой татуировки и даже о них не мечтала. Но, когда женщине стукнуло 50 лет, она поняла, что больше ничьим ожиданиям соответствовать не собирается, и решилась на первое тату. В подборке ниже — десять фотографий женщины, показывающих, как сильно она изменилась.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

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    Первое тату набила в 50 и не смогла остановиться: впечатляющие фото немецкой пенсионерки
    Первое тату набила в 50 и не смогла остановиться: впечатляющие фото немецкой пенсионерки
    Первое тату набила в 50 и не смогла остановиться: впечатляющие фото немецкой пенсионерки
    Первое тату набила в 50 и не смогла остановиться: впечатляющие фото немецкой пенсионерки
    Первое тату набила в 50 и не смогла остановиться: впечатляющие фото немецкой пенсионерки
    instagram.com/tattoo_butterfly_flower/

    По словам Кирстен, на все свои тату она спустила порядка 30 тысяч евро и останавливаться на этом не собирается. О потраченных миллионах немка нисколько не жалеет, ведь сейчас — лучший этап ее жизни. Помимо гармонии татуировки принесли ей армию фанатов.

    Многие осуждают ее за увлеченность тату — не по возрасту, но женщина пытается показать, что так она наконец находится в гармонии с собой

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    Теги: знаменитости татуировка шоу-бизнес
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