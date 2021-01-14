Знаменитая рэперша сварила мертвого кота, а из его черепа сделала украшение (фото)

Звезда объяснила, что произошедшее считает нормальным

Скандальная рэперша Азилия Бэнкс, которая известна в первую очередь своими конфликтами с коллегами и тем, что покаталась по России, научившись русскому мату и успев оскорбить национальную кухню, угодила в очередную неприятную историю. Девушка, которая всерьез увлеклась оккультизмом, выложила несколько шокирующих постов со своим мертвым котом по кличке Люцифер.

Сначала Азилия откопала животное из места захоронения, а затем сварила его в кастрюле с таинственными травами. Инстаграм, само собой, быстро удалил ужасающие кадры, на что Бэнкс откровенно обиделась, оправдывая происходящее неким ритуалом.

Позже оказалось, что все это рэперша проделала, чтобы сделать из черепа покойного питомца оберег, который она водрузила на алтарь с другими оккультными атрибутами, шампанским и купюрами. В своих сториз Азилия объяснила, что произошедшее считает нормальным, а череп Люцифера ей нужен как память о любимом котике.

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