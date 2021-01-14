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    Курьез

    Знаменитая рэперша сварила мертвого кота, а из его черепа сделала украшение (фото)

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    Скандальная рэперша Азилия Бэнкс - Знаменитая рэперша сварила мертвого кота, а из его черепа сделала украшение (фото)
    Скандальная рэперша Азилия Бэнкс

    Звезда объяснила, что произошедшее считает нормальным

    Скандальная рэперша Азилия Бэнкс, которая известна в первую очередь своими конфликтами с коллегами и тем, что покаталась по России, научившись русскому мату и успев оскорбить национальную кухню, угодила в очередную неприятную историю. Девушка, которая всерьез увлеклась оккультизмом, выложила несколько шокирующих постов со своим мертвым котом по кличке Люцифер.

    Сначала Азилия откопала животное из места захоронения, а затем сварила его в кастрюле с таинственными травами. Инстаграм, само собой, быстро удалил ужасающие кадры, на что Бэнкс откровенно обиделась, оправдывая происходящее неким ритуалом.

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    Знаменитая рэперша сварила мертвого кота, а из его черепа сделала украшение (фото)
    Знаменитая рэперша сварила мертвого кота, а из его черепа сделала украшение (фото)

    Позже оказалось, что все это рэперша проделала, чтобы сделать из черепа покойного питомца оберег, который она водрузила на алтарь с другими оккультными атрибутами, шампанским и купюрами. В своих сториз Азилия объяснила, что произошедшее считает нормальным, а череп Люцифера ей нужен как память о любимом котике.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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