Девушке подарили микропига, но спустя несколько месяцев он случайно вырос в огромного свинтуса (фото)

Мало того, теперь у хряка даже личная спальня

Около трех лет назад 15-летняя девочка, имя которой не сообщается, наткнулась на милого микропига Франциско в Инстаграме. Дочь выпросила у родителей купить ей экзотичного питомца, о чем они пожалели уже через пару месяцев.

Декоративная свинка оказалась самой настоящей свиньей, из-за чего ее решили отдать под опеку семейной пары татуировщицы Мораг Сангстер и Джона Райана из Карлука, Англия. Супруги держат приют, в котором находится больше сотни животных. Среди них — четыре «несостоявшихся микропига», но разрешено жить внутри дома только Франциско. 127-килограммовый «малыш» в длину уже 1,2 метра, но ведет себя все еще как изнеженный кроха.

«Когда его привезли к нам, он уже привык проводить ночь в спальне девушки. Была зима и очень холодно, мы положили его в гостиной на одеяло. Потом пошел снег, и ему это совсем не понравилось. Из-за коротеньких ножек его живот касался снега, и он тут же вернулся обратно в дом», - рассказал Мораг Сангстер.

Мало того, теперь у хряка даже личная спальня... почти. Четыре собаки супругов в восторге от огромного друга и иногда ложатся к нему под бок. А вот кормить Франциско приходится отдельно в зимнем саду — на кухне для него слишком мало места. Кстати, питается кроха бананами, виноградом, орехами и сеном с соломой. А вот имидж свиньи питомец не оправдал — оказался довольно чистоплотным и даже научился выходить в туалет на улицу.

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