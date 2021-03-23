Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)

Подборка курьезных иллюстраций о выходках наших любимых питомцев

Собаки — очаровательные, хоть порой и сбивающие с толку существа. Кто знает, что происходит в их голове, когда они творят очередную шалость.

А вот иллюстратор Руперт Фосетт решил представить, что на самом деле думают собаки.

Оказывается, в большинстве случаях их намерения чисты, и все эти выходки, что они выкидывают, призваны лишь обратить наше внимание на них

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.