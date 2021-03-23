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    Курьез

    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)

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    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)

    Подборка курьезных иллюстраций о выходках наших любимых питомцев

    Собаки — очаровательные, хоть порой и сбивающие с толку существа. Кто знает, что происходит в их голове, когда они творят очередную шалость.

    А вот иллюстратор Руперт Фосетт решил представить, что на самом деле думают собаки.

    Оказывается, в большинстве случаях их намерения чисты, и все эти выходки, что они выкидывают, призваны лишь обратить наше внимание на них

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    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)
    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)
    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)
    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)
    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)
    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)
    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)
    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)
    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)
    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)
    Эти иллюстрации смогут понять только владельцы собак (фото)

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: шутки курьез животные
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