Британка перестала убирать дома, чтобы проверить реакцию ленивых членов семьи

Забастовка женщины прошла успешно

Женщина из Великобритании, известная в соцсетях, как MissPotkin, настолько устала от домашних дел, которые постоянно приходится выполнять в одиночку, что решила устроить бойкот своему мужу и детям. Она перестала убирать дома, чтобы посмотреть, что семья будет делать без ее помощи.

«Два дня назад я решила перестать мыть посуду. Я готовлю всю еду и делаю всю уборку. Мне это надоело», — написала женщина в своем Twitter.

Сначала в семье быстро закончились все чистые ложки, вилки, кружки и тарелки. Муж и дети использовали для еды все, что попадалось под руку.

«Мой муж начал размешивать чай ложкой для первого прикорма ребенка и пить из треснутой чашки», — написала MissPotkin.

К концу первого дня бойкота MissPotkin ее муж решил, что из дома нужно хотя бы вынести мусор. Однако на кухне все еще лежала гора грязной посуды, пишет Metro.

На следующий день мама семейства обнаружила в комнатах грязное белье. В туалете закончилась бумага, в холодильнике «повесилась мышь», а единственной едой в доме была сосиска, лежащая на грязной сковородке, которую женщина окрестила «сосиской смерти».

На третий день обстановка в доме напоминала апокалипсис. Но в течение дня что-то начало меняться: муж MissPotkin загрузил грязную посуду в посудомоечную машину и выбросил «сосиску смерти». К концу дня он помыл всю посуду, вынес мусор и убрал грязное белье. Также кто-то все-таки поставил в туалете новый рулон бумаги.

Забастовка женщины прошла успешно. Своим бойкотом MissPotkin хотела показать, что ее ежедневный труд важен и его не стоит воспринимать как должное. Сегодня утром она поделилась первыми результатами, которые принес ее маленький бунт: в раковине не было ни одной грязной тарелки.

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