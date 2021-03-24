Кондитер слишком буквально воспринял просьбу невесты и развеселил соцсети (фото)

Когда кондитер — Капитан Очевидность

Большинство женихов и невест очень внимательно относятся к организации свадьбы, продумывая мероприятие до мельчайших деталей. Однако от неожиданных курьезов не застрахован абсолютно никто, и наш материал вас в этом окончательно убедит.

Этой историей у себя в микроблоге в Twitter поделилась владелица ресторана, в котором несколько месяцев назад проходил свадебный банкет. Все приготовления шли по плану. Но вот за несколько часов до мероприятия из кондитерской привезли торт. Открыв коробку с десертом, женщина не смогла сдержать смех. На идеально белой глазури морковного торта красовалась фраза: «Пожалуйста, без надписей».

Судя по всему, кондитер слишком буквально воспринял просьбу невесты. К счастью, повара ресторана исправили недоразумение до прибытия гостей, избавив молодоженов от лишнего стресса и переживаний.

Твит женщины стал вирусным, собрав более 300 тысяч лайков. Комментаторы посмеялись над ситуацией и похвалили владелицу ресторана за оперативное решение проблемы.