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    Курьез

    «134 см высокой красоты». Девушка из Монголии поражает окружающих длиной своих ног

    • Розсилка
    «134 см высокой красоты». Девушка из Монголии поражает окружающих длиной своих ног

    В детстве Рен было достаточно тяжело приспособиться к своим нестандартным данным

    Многие девушки мечтают о длинных ногах, которые бы выглядели фантастически в юбке или коротких шортах. Героиня нашей истории считается обладательницей по-настоящему удивительных физических данных, которые поражают людей в соцсетях и в реальной жизни.

    Рентсенхорлоо Рен Бад родилась в Монголии, а сейчас проживает в Чикаго. Рост девушки — 206 см, в этом нет ничего удивительного, ведь и мама, и отец девушки достаточно высокие.

    При таком росте длина ног девушки составляет чуть больше 134 см! В детстве Рен было достаточно тяжело приспособиться к своим нестандартным данным.

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    «134 см высокой красоты». Девушка из Монголии поражает окружающих длиной своих ног
    «134 см высокой красоты». Девушка из Монголии поражает окружающих длиной своих ног
    «134 см высокой красоты». Девушка из Монголии поражает окружающих длиной своих ног
    «134 см высокой красоты». Девушка из Монголии поражает окружающих длиной своих ног
    «134 см высокой красоты». Девушка из Монголии поражает окружающих длиной своих ног
    «134 см высокой красоты». Девушка из Монголии поражает окружающих длиной своих ног
    «134 см высокой красоты». Девушка из Монголии поражает окружающих длиной своих ног

    «В первом классе я была такого же роста, как и моя учительница, — 168 см. Мне очень повезло, и надо мной никогда не издевались сверстники, однако я ощущала некий дискомфорт из-за того, что выделялась на фоне одноклассников», - рассказала девушка порталу Daily Mail.

    Однако сейчас она полностью приняла и полюбила свою внешность:

    Я обожаю свои длинные ноги. Люблю выставлять их напоказ, надевая короткие шорты и даже каблуки. Мои ноги делают меня особенной.

    Как признается девушка, тяжелей всего ей дается шопинг и проходы сквозь дверные проемы:

    «Я ненавижу дверные проемы, они для меня такие низкие. Я постоянно ударяюсь головой. А шопинг — это отдельная головная боль. Особенно тяжело мне находить обувь из-за 46-го размера ноги».

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