«134 см высокой красоты». Девушка из Монголии поражает окружающих длиной своих ног



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В детстве Рен было достаточно тяжело приспособиться к своим нестандартным данным

Многие девушки мечтают о длинных ногах, которые бы выглядели фантастически в юбке или коротких шортах. Героиня нашей истории считается обладательницей по-настоящему удивительных физических данных, которые поражают людей в соцсетях и в реальной жизни.

Рентсенхорлоо Рен Бад родилась в Монголии, а сейчас проживает в Чикаго. Рост девушки — 206 см, в этом нет ничего удивительного, ведь и мама, и отец девушки достаточно высокие.

При таком росте длина ног девушки составляет чуть больше 134 см! В детстве Рен было достаточно тяжело приспособиться к своим нестандартным данным.

«В первом классе я была такого же роста, как и моя учительница, — 168 см. Мне очень повезло, и надо мной никогда не издевались сверстники, однако я ощущала некий дискомфорт из-за того, что выделялась на фоне одноклассников», - рассказала девушка порталу Daily Mail.

Однако сейчас она полностью приняла и полюбила свою внешность:

Я обожаю свои длинные ноги. Люблю выставлять их напоказ, надевая короткие шорты и даже каблуки. Мои ноги делают меня особенной.

Как признается девушка, тяжелей всего ей дается шопинг и проходы сквозь дверные проемы:

«Я ненавижу дверные проемы, они для меня такие низкие. Я постоянно ударяюсь головой. А шопинг — это отдельная головная боль. Особенно тяжело мне находить обувь из-за 46-го размера ноги».