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    Курьез

    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)

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    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)

    Сможете ли вы разглядеть на 11 снимках замаскировавшихся животных

    Животные обладают уникальной способностью маскироваться. У кого-то из зверей это получается не очень, другие же достигли невероятных высот в умении сливаться с окружающей обстановкой. В этом материале пойдет речь о втором типе. Эти гении камуфляжа заставили пользователей Сети рвать волосы на голове в поисках их на картинках.

    А сможете ли вы разглядеть на 11 снимках замаскировавшихся животных? Узнаем прямо сейчас!

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    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)
    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)
    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)
    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)
    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)
    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)
    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)
    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)
    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)
    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)
    Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)

    «Видите тут змею?», «На этом фото есть геккон. Нашли его?», «Данная кошка знает толк в маскировке», «Попугай неразлучник отлично спрятался. Сможете его отыскать?», Разглядели тут хамелеона?», «На фото есть не только камни, но и ирбис…», «Найдете кота?», «Еще один кот, который знает толк в маскировке», «За один из стропов точно не стоит хвататься. Найдите змею», - комментируют фото пользователи сети.

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    фотография кот животные
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