Гении маскировки. Фото животных, заставивших людей часами ломать мозг (фото)



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Сможете ли вы разглядеть на 11 снимках замаскировавшихся животных

Животные обладают уникальной способностью маскироваться. У кого-то из зверей это получается не очень, другие же достигли невероятных высот в умении сливаться с окружающей обстановкой. В этом материале пойдет речь о втором типе. Эти гении камуфляжа заставили пользователей Сети рвать волосы на голове в поисках их на картинках.

А сможете ли вы разглядеть на 11 снимках замаскировавшихся животных? Узнаем прямо сейчас!

«Видите тут змею?», «На этом фото есть геккон. Нашли его?», «Данная кошка знает толк в маскировке», «Попугай неразлучник отлично спрятался. Сможете его отыскать?», Разглядели тут хамелеона?», «На фото есть не только камни, но и ирбис…», «Найдете кота?», «Еще один кот, который знает толк в маскировке», «За один из стропов точно не стоит хвататься. Найдите змею», - комментируют фото пользователи сети.