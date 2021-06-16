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    Дочь Эминема поделилась фото в белье и лишила фанатов сна

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    Дочь американского рэпера Эминема, Хейли Мазерс - Дочь Эминема поделилась фото в белье и лишила фанатов сна
    Дочь американского рэпера Эминема, Хейли Мазерс
    Фото: @hailiejade

    Подписчики оценили внешний вид Мазерс и похвалили ее чувство стиля

    Дочь американского рэпера Эминема, Хейли Мазерс, поделилась cнимком в откровенном наряде и порадовала поклонников. Соответствующая фотография появилась на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети фото 24-летняя блогерша позирует в бюстгальтере из голубого денима, белом трикотажном кардигане и сетчатых брюках такого же цвета. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, сине-коричневая бандана и золотистые часы. Публикация набрала 195 тысяч лайков.

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    Дочь Эминема поделилась фото в белье и лишила фанатов сна
    Дочь Эминема поделилась фото в белье и лишила фанатов сна
    Дочь Эминема поделилась фото в белье и лишила фанатов сна
    Дочь Эминема поделилась фото в белье и лишила фанатов сна
    instagram.com/hailiejade/

    Подписчики оценили внешний вид Мазерс и похвалили ее чувство стиля. «Ты просто взрываешь моду со всеми своими образами!», «Сногсшибательна!», «У тебя очень крутые наряды!», «Идеальная», «Выглядишь отлично!» — высказывались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Дочь Эминема поделилась фото в белье и лишила фанатов сна