Дочь Эминема поделилась фото в белье и лишила фанатов сна

Подписчики оценили внешний вид Мазерс и похвалили ее чувство стиля

Дочь американского рэпера Эминема, Хейли Мазерс, поделилась cнимком в откровенном наряде и порадовала поклонников. Соответствующая фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 24-летняя блогерша позирует в бюстгальтере из голубого денима, белом трикотажном кардигане и сетчатых брюках такого же цвета. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, сине-коричневая бандана и золотистые часы. Публикация набрала 195 тысяч лайков.

Подписчики оценили внешний вид Мазерс и похвалили ее чувство стиля. «Ты просто взрываешь моду со всеми своими образами!», «Сногсшибательна!», «У тебя очень крутые наряды!», «Идеальная», «Выглядишь отлично!» — высказывались фанаты.

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