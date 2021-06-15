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    27-летняя жена Виктора Павлика родила артисту сына. Стало известно имя, рост и вес малыша

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    27-летняя жена Виктора Павлика родила артисту сына. Стало известно имя, рост и вес малыша

    Виктор Павлик поспешил сообщить поклонникам радостную новость

    Известный украинский певец Виктор Павлик и его 27-летняя жена Екатерина Репяхова стали родителями, об эотм счастливый исполнитель заявил на своем аккаунте в Instagram.

    Виктор опубликовал трогательное совместное фото с возлюбленной и новорожденным малышом из роддома, однако лицо ребенка показывать не стал.

    Так, артист сообщил, что 15 июня в 2:40 ночи на свет появился их с Екатериной сын, которого пара назвала Михаилом. При этом знаменитость сообщил также рост и вес мальчика - 53 см, 3400 грамм.

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    Для Репяховой сын стал первенцем, а вот у самого Павлика уже есть двое детей от предыдущих браков - сын Александр и дочь Кристина. Еще один сын исполнителя, Павел, от третьей жены Ларисы Созаевой, погиб в августе 2020 года после борьбы с онкологией.

    Фолловеры принялись поздравлять паруС таким ночником о сне можно забыть.Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

    На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.

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    Теги: знаменитости дети звезд
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    27-летняя жена Виктора Павлика родила артисту сына. Стало известно имя, рост и вес малыша