«Мы вместе». Тина Кароль тронула фанатов видео в годовщину брака с покойным мужем

15 июня певица и Евгений Огир отпраздновали бы 13 годовщину брака.

Певица Тина Кароль растрогала фанатов личным видео. Так, 15 июня, звезда отпраздновала бы 13 годовщину брака со своим мужем, продюсером Евгением Огиром, который умер в 2013 году. Жизнь любимого забрал рак желудка. В Instagram-stories артистка опубликовала щемящий ролик, на котором возникла с их кольцами на шее. Видео также поделился официальный фан-клуб исполнительницы.

«Мы вместе в небе и на земле», — написала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Тронуты пользователи отметили в комментариях, что это пример настоящей любви.

«Невероятная женщина, которая заслуживает всего только самого лучшего. Будь счастлива! Вопреки всему», «Пример настоящей любви, которую даже смерть не в силах затмить... Это навсегда», «И в голове сразу "Выше облаков, мы с тобой начнем сначала...», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.