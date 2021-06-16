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    Сын Чапкиса показала архивные фото отца в молодости

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    Сын Чапкиса показала архивные фото отца в молодости

    Танцовщик поделился воспоминаниями об отце

    Сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег, который вчера поделился трогательным видео танца с покойным отцом, всколыхнул Сеть воспоминаниями об отце.

    Так, на своей странице в Instagram Грег запостил сторис с выступления Чапкиса старшего в ансамбле Павла Вирского. На снимках Григорий Николаевич улыбчивый и счастливый, в вышиванке и шароварах танцует гопак.

    Также сын Григория Чапкиса показал несколько снимков, сделанных во время его последней поездки в Украину. Тогда он посещал больного отца и просил фолловеров своего фотоблога молиться за здоровье хореографа.

    «Я буду скучать по нему» — трогательно подписал фотографию Грег.

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    Сын Чапкиса показала архивные фото отца в молодости
    Сын Чапкиса показала архивные фото отца в молодости
    Сын Чапкиса показала архивные фото отца в молодости
    Сын Чапкиса показала архивные фото отца в молодости
    Сын Чапкиса показала архивные фото отца в молодости

    Вспомнил Грег Чапкис и о том, как вместе с Григорием Николаевичем был судьей одного из выпусков проекта «Танцы со звездами». В Instagram он добавил фото, где улыбающийся обнимает отца, и подписал фотографию: «Я всегда хотел, чтобы ты гордился мной».

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами
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    Сын Чапкиса показала архивные фото отца в молодости