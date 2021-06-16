Сын Чапкиса показала архивные фото отца в молодости

Танцовщик поделился воспоминаниями об отце

Сын легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег, который вчера поделился трогательным видео танца с покойным отцом, всколыхнул Сеть воспоминаниями об отце.

Так, на своей странице в Instagram Грег запостил сторис с выступления Чапкиса старшего в ансамбле Павла Вирского. На снимках Григорий Николаевич улыбчивый и счастливый, в вышиванке и шароварах танцует гопак.

Также сын Григория Чапкиса показал несколько снимков, сделанных во время его последней поездки в Украину. Тогда он посещал больного отца и просил фолловеров своего фотоблога молиться за здоровье хореографа.

«Я буду скучать по нему» — трогательно подписал фотографию Грег.

Вспомнил Грег Чапкис и о том, как вместе с Григорием Николаевичем был судьей одного из выпусков проекта «Танцы со звездами». В Instagram он добавил фото, где улыбающийся обнимает отца, и подписал фотографию: «Я всегда хотел, чтобы ты гордился мной».

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