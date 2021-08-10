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    Что скажет жена? 64-летний Зибров нежно «мурлыкал» с обладательницей самой большой груди Украины (видео)

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    Украинская модель, обладательница 13-размера груди Мила Кузнецова - Что скажет жена? 64-летний Зибров нежно «мурлыкал» с обладательницей самой большой груди Украины (видео)
    Украинская модель, обладательница 13-размера груди Мила Кузнецова
    instagram.com/mila_kuznetsova10/

    «Ням-ням-ням... Мур-мур-мур...», - в таком духе состоялся диалог модели и Зиброва

    Украинская модель, обладательница 13-размера груди Мила Кузнецова записала шутливое видео с украинским артистом Павлом Зибровым, известным своими роскошными усами.

    Видео, на котором звезды награждают друг друга комплиментами, модель опубликовала на своей странице в Instagram.

    Кузнецова встретилась с Зибровым под лимонным деревом. Артист не мог отвести взгляд от 13-размера грудей, а модель восхищалась его усами.

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    Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА, MISS WORLD (@mila_kuznetsova10)

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости шутки курьез
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    Что скажет жена? 64-летний Зибров нежно «мурлыкал» с обладательницей самой большой груди Украины (видео)