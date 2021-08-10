Что скажет жена? 64-летний Зибров нежно «мурлыкал» с обладательницей самой большой груди Украины (видео)

«Ням-ням-ням... Мур-мур-мур...», - в таком духе состоялся диалог модели и Зиброва

Украинская модель, обладательница 13-размера груди Мила Кузнецова записала шутливое видео с украинским артистом Павлом Зибровым, известным своими роскошными усами.

Видео, на котором звезды награждают друг друга комплиментами, модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Кузнецова встретилась с Зибровым под лимонным деревом. Артист не мог отвести взгляд от 13-размера грудей, а модель восхищалась его усами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА, MISS WORLD (@mila_kuznetsova10)

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