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    Подборка хитрых лайфхаков, которые существенно облегчают жизнь. Курьезные фото

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    Подборка хитрых лайфхаков, которые существенно облегчают жизнь. Курьезные фото

    18 хитрых придумок от людей, которые щелкают жизненные проблемы как орешки

    Есть такие люди, которые видят проблему и тут же могут придумать ее решение. Своими советами и находками некоторые из них делятся в сети, потому что прятать от человечества такие идеи — настоящее преступление!

    Здесь мы собрали 18 лайфхаков, среди которых каждый найдет себе что-то подходящее. Ведь тут есть идеи и для котовладельцев, и для любителей шитья, а также для тех, кто уже устал от этой вашей жары.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    3. Как заставить людей перестать использовать улицу в качестве общественного туалета
    1. Ешьте чипсы палочками, чтобы не пачкать руки, когда сидите за компьютером
    6. Хозяева могут сшить анти-кусь маски, чтобы безболезненно закапать котику в глаза или уши
    5. Профессионалы вообще могут вытатуировать линейку у себя на пальце
    4. Идея для любителей шитья
    10. Идея для тех, кто уже устал от этой жары
    8. Чтобы быстро охладить вино в бокале, туда можно добавить замороженный виноград
    11. Чтобы обезопасить вашего любимца, купите ему детский светоотражающий жилет. Они стоят дешевле, чем специальные жилеты для собак
    12. Неудобный стул легко превращается в удобный — нужна только подушка
    13. Старые упаковки от молока могут стать новым домом для домашнего лука
    9. Горбушки хлеба впитывают в себя лишний жир со сковородки
    2. Когда хочешь и поиграть, и на солнышке поваляться
    14. Если у вас дома завалялись ненужные ноты, их можно превратить в упаковочную бумагу
    16. Старый рюкзак всегда можно обновить с помощью красителя для тканей
    15. Красивые упаковки получаются и из ненужных карт

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка хитрых лайфхаков, которые существенно облегчают жизнь. Курьезные фото