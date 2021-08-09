Подборка хитрых лайфхаков, которые существенно облегчают жизнь. Курьезные фото

18 хитрых придумок от людей, которые щелкают жизненные проблемы как орешки

Есть такие люди, которые видят проблему и тут же могут придумать ее решение. Своими советами и находками некоторые из них делятся в сети, потому что прятать от человечества такие идеи — настоящее преступление!

Здесь мы собрали 18 лайфхаков, среди которых каждый найдет себе что-то подходящее. Ведь тут есть идеи и для котовладельцев, и для любителей шитья, а также для тех, кто уже устал от этой вашей жары.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.