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    Подборка фото с Олимпиады в Токио, на которые попали самые курьезные моменты соревнований

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    Подборка фото с Олимпиады в Токио, на которые попали самые курьезные моменты соревнований

    Как выглядела церемония открытия Олимпиады глазами одного из участников

    8 августа 2021 года закончились тридцать вторые летние Олимпийские игры, которые прошли в Токио. В них приняли участие примерно 12500 спортсменов из 206 стран, которые поборолись за 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

    Но и кроме медалей на Олимпиаде было на что посмотреть! Необычные костюмы и причёски участников, неожиданные операторские решения и яркие победы — всё это попало в кадр. Вот несколько ярких моментов с Олимпиады в Токио.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Подборка фото с Олимпиады в Токио, на которые попали самые курьезные моменты соревнований