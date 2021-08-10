Подборка фото с Олимпиады в Токио, на которые попали самые курьезные моменты соревнований

Как выглядела церемония открытия Олимпиады глазами одного из участников

8 августа 2021 года закончились тридцать вторые летние Олимпийские игры, которые прошли в Токио. В них приняли участие примерно 12500 спортсменов из 206 стран, которые поборолись за 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Но и кроме медалей на Олимпиаде было на что посмотреть! Необычные костюмы и причёски участников, неожиданные операторские решения и яркие победы — всё это попало в кадр. Вот несколько ярких моментов с Олимпиады в Токио.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.