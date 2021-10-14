  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    «Не узнать»: Пугачева радикально изменила имидж

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пугачева радикально изменила внешний вид - «Не узнать»: Пугачева радикально изменила имидж

    Пугачева радикально изменила внешний вид

    Фото: Instagram/uliaveronika

    Пугачева появилась на публике с белыми волосами и короткой стрижкой

    Народная артистка СССР Алла Пугачева радикально изменила внешний вид. Певица появилась на дне рождения дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева с белыми волосами и короткой стрижкой. Снимки с мероприятия Проскурякова опубликовала в Instagram, пишет lenta.ru.

    В комментариях к фото интернет-пользователи признались, что не узнали Пугачеву, отметив, что новый облик ей очень идет. «А это что за девушка справа? Алла Борисовна? Даже не узнала», – написала одна из комментаторов.

    Напомним, российская поп-певица Лолита Милявская впервые назвала истинный размер пенсии Аллы Пугачевой.

    Читайте также: Как Алла Пугачева отреагировала на смерть бывшего мужа
    Теги: артист певица курьез Алла Пугачева
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Не узнать»: Пугачева радикально изменила имидж