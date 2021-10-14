«Не узнать»: Пугачева радикально изменила имидж

Пугачева появилась на публике с белыми волосами и короткой стрижкой

Народная артистка СССР Алла Пугачева радикально изменила внешний вид. Певица появилась на дне рождения дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева с белыми волосами и короткой стрижкой. Снимки с мероприятия Проскурякова опубликовала в Instagram, пишет lenta.ru.

View this post on Instagram Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

В комментариях к фото интернет-пользователи признались, что не узнали Пугачеву, отметив, что новый облик ей очень идет. «А это что за девушка справа? Алла Борисовна? Даже не узнала», – написала одна из комментаторов.

Напомним, российская поп-певица Лолита Милявская впервые назвала истинный размер пенсии Аллы Пугачевой.

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