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    Эпические провалы дизайнеров, которые опозорили свою профессию (фото)

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    Эпические провалы дизайнеров, которые опозорили свою профессию (фото)

    Подборка курьезных фото

    Проблема современного искусства и дизайна не в том, что там мало настоящих талантов и хватает бездарей, это в текущих реалиях везде так. Беда в том, что вторые настолько успешно маскируются под первых, что им не просто верят, а еще и платят за их «работу».

    А раз платят, то отчего бы не творить всякое безобразие дальше? Это как в сказке про голого короля – пока никто не осмелится сказать правду, все так и будут делать вид, что все нормально.

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    Эпические провалы дизайнеров, которые опозорили свою профессию (фото)
    Эпические провалы дизайнеров, которые опозорили свою профессию (фото)
    Эпические провалы дизайнеров, которые опозорили свою профессию (фото)
    Эпические провалы дизайнеров, которые опозорили свою профессию (фото)
    Эпические провалы дизайнеров, которые опозорили свою профессию (фото)
    Эпические провалы дизайнеров, которые опозорили свою профессию (фото)
    Эпические провалы дизайнеров, которые опозорили свою профессию (фото)
    Эпические провалы дизайнеров, которые опозорили свою профессию (фото)
    Эпические провалы дизайнеров, которые опозорили свою профессию (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: шутки курьез
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    Эпические провалы дизайнеров, которые опозорили свою профессию (фото)