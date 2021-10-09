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    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото

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    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото

    Собрали для вас прекрасные снимки хороших песиков

    Коренастые, неуклюжие, слюнявые и очень милые — примерно так бульдогов описывают их хозяева. У этой породы достаточно недостатков (один запах чего стоит), однако они все меркнут в сравнении с тем, насколько песели очаровательны и преданны.

    Мы собрали для вас прекрасные снимки хороших мальчиков, которые способны в два счета украсть ваше сердечко.

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    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото
    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото
    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото
    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото
    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото
    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото
    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото
    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото
    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото
    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото
    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти безумно милые бульдоги виновны в краже наших сердец. Курьезные фото