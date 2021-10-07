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    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото

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    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото

    Когда не все в семье счастливы появлению щенка

    Всем известно, что собаки — это самые преданные друзья, а какому верному другу захочется делить своего хозяина с кем-нибудь еще? И все же владельцы собак иногда не останавливаются на одном питомце, и в доме появляется еще один пес, причем обычно молодой и довольно наглый.

    В такие моменты их старшим товарищам только и остается, что собрать все свое терпение — но все эмоции все равно легко читаются на их мордочках. Убедитесь сами!

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    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото
    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото

    «Кажется, мы немного разрушили жизнь нашему старому псу», «Когда все ясно без слов», «Как видите, Майло немного шокирован», «Хозяин, а мы не можем отдать его обратно?», «Не все в нашей семье счастливы появлению щенка…», «Терпение, немного терпения», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: курьез животные
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    Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото