Эти питомцы жили очень счастливо, пока не появился еще один любимец. Курьезные фото

Когда не все в семье счастливы появлению щенка

Всем известно, что собаки — это самые преданные друзья, а какому верному другу захочется делить своего хозяина с кем-нибудь еще? И все же владельцы собак иногда не останавливаются на одном питомце, и в доме появляется еще один пес, причем обычно молодой и довольно наглый.

В такие моменты их старшим товарищам только и остается, что собрать все свое терпение — но все эмоции все равно легко читаются на их мордочках. Убедитесь сами!

«Кажется, мы немного разрушили жизнь нашему старому псу», «Когда все ясно без слов», «Как видите, Майло немного шокирован», «Хозяин, а мы не можем отдать его обратно?», «Не все в нашей семье счастливы появлению щенка…», «Терпение, немного терпения», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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