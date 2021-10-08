Подборка коварных маркетинговых уловок, которые разбили сердце покупателям. Курьезные фото

Что ж, внимательность никогда не будет лишней – даже когда вы рассматриваете полки в магазине!

Казалось бы, каждый покупатель уже прекрасно знает все трюки, на которые готовы маркетологи. И все же люди не перестают попадаться на эти коварные уловки! Производители по-прежнему раскладывают товар в упаковке так, чтобы его как будто было больше, да и вообще любят приврать про размеры и объемы.

А этот незаметный мелкий шрифт? Вот еще несколько примеров хитростей, о которых стоит вспомнить в магазине.

Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.