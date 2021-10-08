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    Подборка коварных маркетинговых уловок, которые разбили сердце покупателям. Курьезные фото

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    Подборка коварных маркетинговых уловок, которые разбили сердце покупателям. Курьезные фото

    Что ж, внимательность никогда не будет лишней – даже когда вы рассматриваете полки в магазине!

    Казалось бы, каждый покупатель уже прекрасно знает все трюки, на которые готовы маркетологи. И все же люди не перестают попадаться на эти коварные уловки! Производители по-прежнему раскладывают товар в упаковке так, чтобы его как будто было больше, да и вообще любят приврать про размеры и объемы.

    А этот незаметный мелкий шрифт? Вот еще несколько примеров хитростей, о которых стоит вспомнить в магазине.

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    на весь екран згорнути
    Картинка оказалась гораздо симпатичнее реальности
    К красным ценникам стоит приглядываться повнимательнее
    В составе 90% растительного масла и только 10% оливкового, но так сразу и не скажешь
    Научите своего ребёнка не доверять картинке на упаковке
    Распродажа, которую мы ничем не заслужили
    Стакан наполнен только наполовину, но кто сразу разглядит эту отметку?
    Упаковка вызвала невероятный аппетит. Но он резко пропал
    В этом телефоне с «двойной камерой» одной из камер не хватает
    Зайчики уже не те
    Количество кинетического песка: на упаковке и в реальности
    Даже мороженому нельзя доверять!
    Эта абсолютно новая банка с протеином не наполнена даже наполовину
    Конечно, на упаковке указано точное количество шариков, но ребёнок не обращает на цифры внимания
    Дочка купила конфетку в форме эмоджи
    Сколько увлекательных часов я смогу провести за изготовлением бижутерии!

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка коварных маркетинговых уловок, которые разбили сердце покупателям. Курьезные фото