На Полтавщине найдены уникальные стеклянные украшения, которым 2500 лет (фото)

Украшение датируется IV веком до нашей эры

Вблизи Котельвы на Полтавщине археологи нашли стеклянные украшения. Их разыскали на Барвенковой горе, расположенной на территории историко-культурного заповедника «Бельск». Об этом «Суспильному» сообщил руководитель археологической экспедиции Денис Гречко.

Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья. Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

Сейчас украшения исследуют археологи. После этого их планируют представить в экспозиции музея Бельского городища.

Бельское городище VІІІ – III в. до н. э. является уникальным археологическим объектом культурного наследия Украины. Памятник признан учеными самым укрепленным поселением в Европе эпохи раннего железного века.

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