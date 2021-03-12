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    Не только трусики. Рианна будет выпускать косметику

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    Певица Рианна - Не только трусики. Рианна будет выпускать косметику
    Певица Рианна

    Пока неизвестно, когда марка официально запустится

    В дополнение к своим брендам Fenty Beauty и Fenty Skin, под которыми выходит декоративная и уходовая косметика, Рианна зарегистрировала еще одну косметическую торговую марку — Fenty Hair, под которой планирует выпускать различные средства для волос.

    В ассортимент Fenty Hair войдут краски для волос, уходовые средства, продукты для стайлинга, а также выпрямители, расчески и щипцы для завивки. В документах о регистрации торговой марки отдельно прописано, что под ней будут выпускать нелекарственный шампунь против перхоти, восстанавливающий лосьон и блестки для волос.

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    Не только трусики. Рианна будет выпускать косметику
    Не только трусики. Рианна будет выпускать косметику
    Не только трусики. Рианна будет выпускать косметику
    Не только трусики. Рианна будет выпускать косметику
    Не только трусики. Рианна будет выпускать косметику
    Не только трусики. Рианна будет выпускать косметику
    Не только трусики. Рианна будет выпускать косметику
    Не только трусики. Рианна будет выпускать косметику

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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