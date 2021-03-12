Не только трусики. Рианна будет выпускать косметику

Пока неизвестно, когда марка официально запустится

В дополнение к своим брендам Fenty Beauty и Fenty Skin, под которыми выходит декоративная и уходовая косметика, Рианна зарегистрировала еще одну косметическую торговую марку — Fenty Hair, под которой планирует выпускать различные средства для волос.

В ассортимент Fenty Hair войдут краски для волос, уходовые средства, продукты для стайлинга, а также выпрямители, расчески и щипцы для завивки. В документах о регистрации торговой марки отдельно прописано, что под ней будут выпускать нелекарственный шампунь против перхоти, восстанавливающий лосьон и блестки для волос.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.