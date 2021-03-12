Соня Плакидюк в полупрозрачном корсете похвасталась пышными формами (фото)

Фотограф решилась на откровенные съемки

Украинский фотограф и ведущая Соня Плакидюк порадовала фанатов новой откровенной фотосессией.

Так, знаменитость решилась раздеться для культового мужского журнала Playboy, о чем рассказала в Instagram. Соня разместила черно-белые фотографии, на которых появилась в тугом корсете и чулочках. Для фотосессии Плакидюк примерила образ дерзкой блондинки с короткой прической.

«Я так часто раздевала звезд, что карма настигла и меня. Так вот вчера было солнце, а сегодня — я в свеженьком Playboy вместо него (заступила на смену, так сказать)», - прокомментировала фото Плакидюк.

Поклонники не стали скрывать эмоций и отметили, что такая откровенность очень подходит Соне.

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