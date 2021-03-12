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    Соня Плакидюк в полупрозрачном корсете похвасталась пышными формами (фото)

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    Фотограф Соня Плакидюк - Соня Плакидюк в полупрозрачном корсете похвасталась пышными формами (фото)
    Фотограф Соня Плакидюк

    Фотограф решилась на откровенные съемки

    Украинский фотограф и ведущая Соня Плакидюк порадовала фанатов новой откровенной фотосессией.

    Так, знаменитость решилась раздеться для культового мужского журнала Playboy, о чем рассказала в Instagram. Соня разместила черно-белые фотографии, на которых появилась в тугом корсете и чулочках. Для фотосессии Плакидюк примерила образ дерзкой блондинки с короткой прической.

    «Я так часто раздевала звезд, что карма настигла и меня. Так вот вчера было солнце, а сегодня — я в свеженьком Playboy вместо него (заступила на смену, так сказать)», - прокомментировала фото Плакидюк.

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    Соня Плакидюк в полупрозрачном корсете похвасталась пышными формами (фото)
    Соня Плакидюк в полупрозрачном корсете похвасталась пышными формами (фото)

    Поклонники не стали скрывать эмоций и отметили, что такая откровенность очень подходит Соне.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: знаменитости Соня Плакидюк самые сексуальные шоу-бизнес
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