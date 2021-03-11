Медсестре пришлось уволиться с работы, когда босс увидел ее фото

Белль не хотела, чтобы ее основная работа и подработка пересекались, поэтому держала все в тайне

26-летняя Белль Грейс из Йоркшира, Великобритания, долгое время работала в медицинском учреждении. Ей нравились ее пациенты и коллеги, с которыми никогда не возникало никаких проблем. Но в мае прошлого года во время пандемии девушка поняла, что ей не хватает средств, поэтому она начала подрабатывать, продавая свои откровенные снимки, пишет Daily Star.

Она всегда тщательно следила, чтобы обе ее работы никак не пересекались. Поэтому у Белль чуть не остановилось сердце, когда она поняла, что случайно перепутала инстаграмы и опубликовала объявления для своих фанатов в личном аккаунте. Она срочно все удалила, а затем, когда ей никто ничего не сказал, окончательно успокоилась. Однако спустя несколько месяцев начальник вызвал Белль к себе на разговор.

Он сообщил, что ему принесли неприличные фото Белль и нужно что-то с этим делать. Увольнять девушку он не собирался, потому что давно и хорошо ее знал. Тем более то, чем занимается медсестра в свободное время, — ее личное дело. Начальник заверил Белль, что поддержит ее в любом случае. Но та жутко нервничала, даже взяла небольшой отпуск, потому что ей было неловко смотреть в лицо коллегам.

«Перед увольнением я рассказала коллегам, что хочу сосредоточиться на своей второй работе моделью 18+. Все поддержали меня, это было очень мило. Я до сих пор общаюсь с ними и планирую навестить их и наших пациентов, когда снимут ограничения на посещения. Насколько я знаю, они никогда не стыдились меня и не говорили гадостей за спиной. А по поводу той девушки... Не знаю, что она смогла выгадать из этого. Но явно не просто так она это сделала», - Белль Грейс.

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