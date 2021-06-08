Эти девушки решили не тратиться на свадебное платье, и не прогадали (фото)

«А это обошлось всего в $50! Правда нужно немного доработать длину, но это мелочи»

Это в былые времена свадебное платье бережно хранили и иногда доставали, чтобы смахнуть скупую слезу. И еще, разве что, внучке передать – пусть покрасуется, сегодня так уже не шьют. Все правильно, не шьют, потому что спроса нет, вкусы невест поменялись.

Лучше на те деньги билет в Исландию купить, когда еще получится съездить. А платьишко можно совсем скромное подобрать, в пределах $100-150.

«А это обошлось всего в $50! Правда нужно немного доработать длину, но это мелочи», «Это предельно простое платье без украшений обошлось в $94, куплено на Amazon», «Наряд из закромов благотворительной организации «Армия спасения», выглядит вполне ничего. А главное – всего $20!», «Очень элегантное платье необычного кроя, $82», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.