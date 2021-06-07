Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом

Горькую новость артист узнал перед концертом

Украинский мультиартист и продюсер Монатик впервые рассказал, как пережил смерть отца. В интервью YouTube-канала Dorotye артист рассказал, что узнал страшную новость перед концертом. Впрочем, звезда не отменил выступление.

«Это был самый сложный концерт в моей памяти. Я всегда люблю посидеть с ребятами, как-то настроиться перед концертом. А тогда просто спрятался и пытался взять себя в руки. Я помню, что слезы не прекращали катится. Я думал абсолютно о другом. Я вспоминал очень многое, его слова. Одна мысль, что он всегда хотел приехать в Киев на концерт немножко успокаивала, мне казалось, что он сейчас смотрит. И на этих мыслях я вытянул тогда», — вспомнил исполнитель.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин