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    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии

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    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии

    Сначала фотограф работал в основном с людьми, но затем переключился на животных

    Малазийский фотограф Джими Чунг (Jaemy Choong) называет себя «энтузиастом поп-культуры»

    Джими уже несколько лет ведет инстаграм, где совмещает постеры к голливудским фильмам с «реальным миром».

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    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии

    Первые работы Чунг начал публиковать в 2014 году, тогда же на него впервые обратили внимание западные СМИ.

    До 2016 года фотограф работал в основном с людьми, но затем переключился на животных.

    Теги: Азия курьез животные
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    Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии