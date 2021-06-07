Собаки, кошки и постеры из известных фильмов: забавные коллажи фотографа из Малайзии
Сначала фотограф работал в основном с людьми, но затем переключился на животных
Малазийский фотограф Джими Чунг (Jaemy Choong) называет себя «энтузиастом поп-культуры»
Джими уже несколько лет ведет инстаграм, где совмещает постеры к голливудским фильмам с «реальным миром».
Первые работы Чунг начал публиковать в 2014 году, тогда же на него впервые обратили внимание западные СМИ.
До 2016 года фотограф работал в основном с людьми, но затем переключился на животных.