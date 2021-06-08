Когда хотела модный макияж, но визажист взял и подвел. Подборка курьезных фото

«Визажисту, который здесь трудился, нужно еще тренироваться и тренироваться»

Давно доказано, что макияж, прическу и прочие элементы красоты женщине должен сделать другой человек, а не она сама – со стороны гораздо лучше все видно. Таких, специально обученных людей, называют по-разному, в зависимости от специализации.

Но есть и общий, емкий термин, которым припечатывают тех, кто не справился со своей работой. Или так «справился», что хочется метать в эту особь молнии и громы!

«Девушка слева увидела макияж в инстаграме (справа) и захотела его повторить. Почти получилось.», «Это специально чтобы все непременно внимание обращали?», «Визажисту, который здесь трудился, нужно еще тренироваться и тренироваться», «Этот контуринг выглядит так, будто она испачкалась», «Работа британского визажиста. Можно рассмотреть тренды макияжа в Британии», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.