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    Победителей «Евровидения» уличили в плагиате

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    Победителей «Евровидения» уличили в плагиате

    С заявлением выступила нидерландская группа The Vendettas

    Победителей конкурса «Евровидение-2021», итальянскую группу Måneskin обвинили в плагиате. Так, нидерландская группа The Vendettas в эфире канала RTL заявила, что музыканты скопировали их песню You Want It, You've Got It, записанную в 1992 году. Об этом пишет сайт bfmtv.com.

    «Это похоже на нашу песню. Мы сразу же создали сообщество в приложении и назвали ее «El Plagio». Теперь вопрос в том, плагиат ли это. Естественно, эти молодые люди еще не родились во времена нашей группы. Но, как сказал Måneskin, «рок-н-ролл никогда не умирает», — заявил участник группы Йорис Линссен.

    Также музыкант призвал экспертов тщательней проверять песни для конкурса на плагиат, чтобы не было подобных скандалов.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    Победителей «Евровидения» уличили в плагиате