Победителей «Евровидения» уличили в плагиате

С заявлением выступила нидерландская группа The Vendettas

Победителей конкурса «Евровидение-2021», итальянскую группу Måneskin обвинили в плагиате. Так, нидерландская группа The Vendettas в эфире канала RTL заявила, что музыканты скопировали их песню You Want It, You've Got It, записанную в 1992 году. Об этом пишет сайт bfmtv.com.

«Это похоже на нашу песню. Мы сразу же создали сообщество в приложении и назвали ее «El Plagio». Теперь вопрос в том, плагиат ли это. Естественно, эти молодые люди еще не родились во времена нашей группы. Но, как сказал Måneskin, «рок-н-ролл никогда не умирает», — заявил участник группы Йорис Линссен.

Также музыкант призвал экспертов тщательней проверять песни для конкурса на плагиат, чтобы не было подобных скандалов.

