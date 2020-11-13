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    Курьез

    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)

    • Розсилка
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)

    Собрали для вас работы горе-визажисток

    Макияж был создан, чтобы улучшать внешность и подчеркивать красоту девушек. Однако многие современные визажисты и мейкаперы в погоне за модой об этом напрочь забывают и делают своим клиенткам «инстаграмный» мейк, который выглядит хорошо лишь под тонной фотошопа и при хорошем свете.

    Мы собрали для вас работы горе-визажисток, которые напрасно считают себя королевами макияжа.

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    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)
    Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)

    «Слишком много ресниц и мало глаз», «Когда переборщили со всем», «Судя по выражению лица клиентки, ей тоже не очень понравилось», «Она словно упала лицом в косметику», «Кошмар арахнофоба», «Все еще верите в волшебные перевоплощения из соцсетей?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: фотография шутки курьез
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