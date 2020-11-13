Эти девушки считают себя гуру макияжа. Они сильно ошибаются (фото)

Собрали для вас работы горе-визажисток

Макияж был создан, чтобы улучшать внешность и подчеркивать красоту девушек. Однако многие современные визажисты и мейкаперы в погоне за модой об этом напрочь забывают и делают своим клиенткам «инстаграмный» мейк, который выглядит хорошо лишь под тонной фотошопа и при хорошем свете.

Мы собрали для вас работы горе-визажисток, которые напрасно считают себя королевами макияжа.

«Слишком много ресниц и мало глаз», «Когда переборщили со всем», «Судя по выражению лица клиентки, ей тоже не очень понравилось», «Она словно упала лицом в косметику», «Кошмар арахнофоба», «Все еще верите в волшебные перевоплощения из соцсетей?», - комментируют фото пользователи сети.

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