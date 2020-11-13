Курьезные фото провинившихся собак, которые не поняли, за что их наказали

Фото собак, которые своей вины не признали

Собаки, которые что-то испортили в процессе игры, порой искренне не понимают недовольства хозяев. Если бы они могли говорить, то, возможно, возразили бы: «А это разве не для меня лежало?».

Собрали в нашей подборке снимки четвероногих друзей, которые провинились, но своей вины не признали.

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх