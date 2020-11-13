В Днепре провели конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» (фото)

Дети рисовали на конкурс портеры Коломойского, Пинчука и других

В Днепре подвели итоги конкурса «Мой любимый олигарх». В конкурсе рисунков приняли участие дети от 6 до 14 лет. Участникам предложили нарисовать любимого олигарха в любой технике и указать его имя.

Автор идеи – художник Максим Ходак, лучшие рисунки будут представлены в его галерее «Артсвiт».

«Цель конкурса – высказать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им за развитие нашей экономики, поднятие имиджа Украины и сохранение природных богатств! А, как известно, детские глаза видят этот мир более открыто, их взгляды наполнены любовью и искренностью, поэтому интересно взглянуть на рисунки детей, которые изобразят любимого олигарха, выбранного самостоятельно», – пишут организаторы конкурса в Фейсбуке.

В финал конкурса вышли работы с известными украинскими политиками. Также одна участница просто нарисовала свою маму, еще одна – учительницу.

Пользователи сети с сарказмом прокомментировали идею конкурса и рисунки детей. «Это так смешно, чтоб не плакать, когда вдумаешься», «У меня реально шок. Во маразм», «Даже в конкурсе рисунков олигархов коррупция».