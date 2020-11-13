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    Курьез

    В Днепре провели конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» (фото)

    • Розсилка
    В Днепре провели конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» (фото)

    Дети рисовали на конкурс портеры Коломойского, Пинчука и других

    В Днепре подвели итоги конкурса «Мой любимый олигарх». В конкурсе рисунков приняли участие дети от 6 до 14 лет. Участникам предложили нарисовать любимого олигарха в любой технике и указать его имя.

    Автор идеи – художник Максим Ходак, лучшие рисунки будут представлены в его галерее «Артсвiт».

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    В Днепре провели конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» (фото)
    В Днепре провели конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» (фото)
    В Днепре провели конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» (фото)
    В Днепре провели конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» (фото)
    В Днепре провели конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» (фото)
    В Днепре провели конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» (фото)
    В Днепре провели конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» (фото)
    В Днепре провели конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» (фото)
    В Днепре провели конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх» (фото)

    «Цель конкурса – высказать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им за развитие нашей экономики, поднятие имиджа Украины и сохранение природных богатств! А, как известно, детские глаза видят этот мир более открыто, их взгляды наполнены любовью и искренностью, поэтому интересно взглянуть на рисунки детей, которые изобразят любимого олигарха, выбранного самостоятельно», – пишут организаторы конкурса в Фейсбуке.

    В финал конкурса вышли работы с известными украинскими политиками. Также одна участница просто нарисовала свою маму, еще одна – учительницу.

    Пользователи сети с сарказмом прокомментировали идею конкурса и рисунки детей. «Это так смешно, чтоб не плакать, когда вдумаешься», «У меня реально шок. Во маразм», «Даже в конкурсе рисунков олигархов коррупция».

     

    Теги: дети коррупция шутки курьез олигарх
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