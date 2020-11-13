В Испании реставраторы снова испортили произведение искусства (фото)

После реставрации лицо статуи с чем только не сравнили, а также вспомнили о других испорченных работах

В испанском городе Паленсия снова неудачно отреставрировали старинное произведение искусства. Местный художник Антонио Гузман Капель, одним из первых обративший на это внимание, сравнил получившееся лицо скульптуры с мультперсонажем.

Речь идет о фигуре улыбающейся женщины, с 1923 года украшающей фасад здания, где сегодня располагается главный офис местного банка. «Паленсия — это колыбель художников. Итак, кто-то создал этот «шедевр», новый «Христос» Борхи», — пишет Капель.

В комментариях пользователи согласились с ним и назвали работу реставраторов уродством. Кто-то сравнил новое изображение девушки с лицом президента США Дональда Трампа, детским рисунком и клоуном. New York Post назвал статую «картофельной головой Паленсии» — по аналогии с копией картины «Непорочное зачатие», которую из-за непрофессиональной реставрации прозвали «картофельной Мадонной».

Это не первые случаи неудачной реставрации памятников в Испании в последние годы. Так, в 2012 году прихожанка испортила фреску Элиаса Гарсии Мартинеса, результат стал известен как «пушистый Иисус». На севере страны ранее также испортили религиозную деревянную скульптуру святого Георгия.

Эксперты в области реставрации в очередной раз призвали принять более строгие правила работы с произведениями искусства и доверять ее только профессионалам. По словам представителей отрасли, неудачные реставрации встречаются в действительности гораздо чаще, чем на них обращают внимание в соцсетях.