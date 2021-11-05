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    Как женщины-полицейские с красивой внешностью крушат предрассудки (фото)

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    Как женщины-полицейские с красивой внешностью крушат предрассудки (фото)

    Семь наглядных примеров, когда ментоняшкам приходится доказывать свой профессионализм, оставаясь красивыми женщинами

    35-летняя Никола Тернер из Эссекса, Великобритания, страдает из-за своей любви к макияжу. Она никогда не выходит на смену без косметики, а ее эффектная внешность вызывает у окружающих подозрения. " Я однажды проходила мимо паба, и пьяные футбольные фанаты начали показывать на меня пальцем. Они сказали, что я похожа на тематическую стриптизершу", — пожаловалась Никола изданию The Sun.

    Не легче приходится и Мишель Ариас из Техаса, США. Молодая мама с гордостью растит сына-футболиста, а когда не работает в полиции, то пропадает в спортзале. Однако ее постоянно принимают за глупенькую модель из «Инстаграма», ведь она смеет выкладывать фото своих накачанных форм.

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    Как женщины-полицейские с красивой внешностью крушат предрассудки (фото)
    Как женщины-полицейские с красивой внешностью крушат предрассудки (фото)
    Как женщины-полицейские с красивой внешностью крушат предрассудки (фото)
    Как женщины-полицейские с красивой внешностью крушат предрассудки (фото)
    Как женщины-полицейские с красивой внешностью крушат предрассудки (фото)
    Как женщины-полицейские с красивой внешностью крушат предрассудки (фото)
    Как женщины-полицейские с красивой внешностью крушат предрассудки (фото)

    Эмили Перейра из Санта-Катарины, Бразилия, тоже достается за ее красивую внешность. Дерзких парней даже не останавливают полицейская форма и немаленькое оружие, которое им выдают в начале смены. Но девушка не дает этому себя остановить — в Инстаграме она часто делится снимками с вечеринок и из путешествий.

    Сиенна из США даже в Сети старается не раскрывать свою фамилию или город проживания, потому что от онлайн-кавалеров просто не отбиться. Воздыхателей даже не отпугивают фото и видео тяжелых тренировок, которые молодая мама выкладывает в соцсети.

    Аня Саутински из Израиля старается игнорировать восторженные взгляды парней, которые принимают ее за доступную блондинку. Девушка обожает путешествовать, поэтому не стесняется публиковать фото с побережий, горных склонов или живописных равнин. Своей работы красотка не стыдится, а потому снимков в форме у нее тоже достаточно.

    27-летняя Корал Малол, полицейский из Израиля, старается выжать из своего положения все, а потому часто подрабатывает моделью. Она делится жаркими снимками в "Инстаграме", и благодаря красивой внешности она уже завоевала сердца более 100 тыс. подписчиков.

    Хейли Дрю из Техаса, США, не позволяет предубеждениям влиять на ее жизнь и карьеру. В январе этого года она даже получила отличительный знак за помощь семье своего погибшего во время службы коллеги. Девушка сочетает в себе удивительную красоту и стойкость, и потому ее сослуживцев не смущают откровенные фото в купальниках.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: шутки курьез
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    Как женщины-полицейские с красивой внешностью крушат предрассудки (фото)