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    Ответ Хэллоуину. Какие костюмы мамы шили для утренников в 90-х

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    Ответ Хэллоуину. Какие костюмы мамы шили для утренников в 90-х

    Подборка курьезных фото

    Праздники, карнавалы, утренники, конкурсы – в Украине ребята наряжались не раз в год, а регулярно. И, если за границей достать готовый костюм не составляло труда, нашим родителям приходилось серьезно потрудиться, чтобы за ребенка не было стыдно.

    Но все равно у них получались просто шикарные образы. Только посмотрите на этих юных космонавтов!

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    Ответ Хэллоуину. Какие костюмы мамы шили для утренников в 90-х
    Ответ Хэллоуину. Какие костюмы мамы шили для утренников в 90-х
    Ответ Хэллоуину. Какие костюмы мамы шили для утренников в 90-х
    Ответ Хэллоуину. Какие костюмы мамы шили для утренников в 90-х
    Ответ Хэллоуину. Какие костюмы мамы шили для утренников в 90-х
    Ответ Хэллоуину. Какие костюмы мамы шили для утренников в 90-х
    Ответ Хэллоуину. Какие костюмы мамы шили для утренников в 90-х
    Ответ Хэллоуину. Какие костюмы мамы шили для утренников в 90-х

    «Моя мама сделала лучший костюм, когда я был маленьким», «Нашел старую фотографию с утренника 2002 года, помню костюм мама сшила сама. Телепузик По передает вам пламенный джингелбел», «Сшила мама ребенку костюм на осенний бал», «Папа соорудил костюм для сына на конкурс ко Дню космонавтики. 1-е место!», – шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Модель заключила, что после победы в конкурсе «очень спешила жить». А эта авария – признак того, что нужно притормозить.

    В ДТП никто не пострадал. Впрочем, автомобиль звезды нуждается в ремонте.

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    Теги: шутки курьез
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    Ответ Хэллоуину. Какие костюмы мамы шили для утренников в 90-х