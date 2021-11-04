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    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи

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    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи

    Подборка курьезных фото

    Все владельцы собак и котов знают, что сделать удачное селфи со своим домашним любимцем — это почти непосильная задача. В тот момент, когда вы решаете сделать совместный портрет дома, в машине или на природе, питомцы обычно готовы вас поддержать и принять эффектную для фотографии позу.

    Но будьте готовы к тому, что пушистая модель отвлечет от вас все внимание! Например, вот таким образом.

    Теперь мы знаем секрет идеального селфи – нужно просто задействовать своего питомца!

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    на весь екран згорнути
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи
    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи

    Ранее «Скотч» сообщал, какой поступок не простила мужу Нина Матвиенко.

    Легендарная украинская певица объявила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

    По словам артистки, муж несколько раз очень подводил ее. Один из случаев она запомнила на всю жизнь.

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    Теги: шутки селфи курьез
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    Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи