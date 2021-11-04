Эти дурашливые питомцы показали, кто здесь настоящие звезды селфи

Подборка курьезных фото

Все владельцы собак и котов знают, что сделать удачное селфи со своим домашним любимцем — это почти непосильная задача. В тот момент, когда вы решаете сделать совместный портрет дома, в машине или на природе, питомцы обычно готовы вас поддержать и принять эффектную для фотографии позу.

Но будьте готовы к тому, что пушистая модель отвлечет от вас все внимание! Например, вот таким образом.

Теперь мы знаем секрет идеального селфи – нужно просто задействовать своего питомца!

Ранее «Скотч» сообщал, какой поступок не простила мужу Нина Матвиенко.

Легендарная украинская певица объявила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

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