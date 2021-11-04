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    Когда поход к врачу неожиданно стал более приятным и увлекательным. Курьезные фото

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    Когда поход к врачу неожиданно стал более приятным и увлекательным. Курьезные фото

    Говорят, что смех помогает побыстрее выздороветь, а значит, такие врачи все делают правильно!

    Мы все прекрасно знаем, как важно быть ответственным к своему здоровью и периодически посещать врачей, но, давайте скажем честно – очень редко такие походы приносят положительные эмоции.

    И хотя главная задача докторов – это лечение, все же некоторые из них заботятся и о позитивном настрое своих пациентов! Для этого врачи украшают кабинеты, смешно наряжаются и делают еще много забавных вещей. Например, вот таких!

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    Ранее «Скотч» сообщал, какой поступок не простила мужу Нина Матвиенко.

    Легендарная украинская певица объявила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

    По словам артистки, муж несколько раз очень подводил ее. Один из случаев она запомнила на всю жизнь.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда поход к врачу неожиданно стал более приятным и увлекательным. Курьезные фото