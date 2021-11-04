Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне

Подборка курьезных фото

Домашние питомцы славятся тем, что в любой момент готовы дарить хозяевам щедрые порции веселья и хорошего настроения. И даже время сна не становится для животных исключением!

Собираясь на боковую, коты и собаки то складываются в невообразимые фигуры, то нечаянно корчат забавнейшие рожицы, да и просто чудят самыми разными способами. Например, вот так!

Да, это особое умение наших любимых питомцев – они остаются восхитительными даже во сне!

Ранее «Скотч» сообщал, какой поступок не простила мужу Нина Матвиенко.

Легендарная украинская певица объявила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

По словам артистки, муж несколько раз очень подводил ее. Один из случаев она запомнила на всю жизнь.