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    Курьез

    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне

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    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне

    Подборка курьезных фото

    Домашние питомцы славятся тем, что в любой момент готовы дарить хозяевам щедрые порции веселья и хорошего настроения. И даже время сна не становится для животных исключением!

    Собираясь на боковую, коты и собаки то складываются в невообразимые фигуры, то нечаянно корчат забавнейшие рожицы, да и просто чудят самыми разными способами. Например, вот так!

    Да, это особое умение наших любимых питомцев – они остаются восхитительными даже во сне!

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    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне
    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне

    Ранее «Скотч» сообщал, какой поступок не простила мужу Нина Матвиенко.

    Легендарная украинская певица объявила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

    По словам артистки, муж несколько раз очень подводил ее. Один из случаев она запомнила на всю жизнь.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Эти питомцы так любят веселить хозяев, что не перестают дурачиться даже во сне