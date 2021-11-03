Дети болели. Нина Матвиенко призналась, какой поступок не простила мужу

Артистка 16 была невыездной за границу

Легендарная украинская певица Нина Матвиенко в программе «Позаочі» призналась, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

По словам артистки, муж несколько раз очень подводил ее. Один из случаев она запомнила на всю жизнь.

«Однажды дети болели, а мне нужно было идти на концерт идеологов. Я иду на репетицию, а он убегает из дома, догоняет меня и говорит: «Я тоже не буду с детьми сидеть. Они больны, так ты сиди с ними». Из-за этого я 16 лет была невыездной за границу… Потому что я не пришла на этот концерт. Меня сдали», – заявила знаменитость.

Нина Митрофановна добавила, что сейчас между ней и мужем нет тепла и душевного общения.

Отметим, что в этом году Нина Матвиенко и Петр Гончар праздновали «золотую свадьбу». Пара оформила отношения 5 марта 1971 года.

Ранее «Скотч» сообщал, какую пенсию получает Нина Матвиенко.

По словам артистки, благодаря званию народной артистки Украины она получает 20% надбавку к пенсии.

Артистка призналась, что ее самый большой гонорар за концерт составил $10 тыс.

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