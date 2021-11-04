На носках Гордона обнаружили образ Кошевого (фото)

Подаст ли в суд артист за использование своего портрета на носках Гордона – неизвестно

Известный украинский телеведущий и автор популярного You-Tube канала «В Гостях у Гордона» Дмитрий Гордон в последнее время вышел за рамки свойственных себе форматов медиаприсутсвия и открыл онлайн-магазин с товарами, на которых изображен он сам.

Если на конфетах «Гордон в шоколаде» и чехлах «Мобильный Гордон» светлый лик телеведущего еще можно узнать, то с носками и шарфом «Береги кадык» возникают вопросы.

Из-за поразительного сходства во внешности и недостаточной четкости принта в сети шутят, что на самом деле на товарах изображен Евгений Кошевой из «Квартала 95». Подаст ли в суд артист за использование своего портрета на носках Гордона – тот еще вопрос, и явного ответа на него нет. Впрочем, среди истцов может оказаться любой безволосый мужчина с идентичной формой черепа.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Гордон дал совет желающим построить счастливый брак.

Журналист уверен, что сексуальная тяга к партнеру рано или поздно снижается, а человеческий интерес друг к другу остается. «Когда тебе с человеком интересно и когда вы можете с человеком говорить или молчать на одной волне. Когда вы можете даже молчать, и вам хорошо друг с другом — вот это самое главное», — заключил телеведущий

.