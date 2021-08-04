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    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать

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    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать

    Девушки переборщили с фотошопом

    С появлением соцсетей стандарты красоты кардинально изменились. Часто блогеры размывают границы реального и вымышленного, обманывая своих подписчиков.

    Сейчас даже дети используют фильтры для селфи, чтобы улучшить свою внешность. Собрали для вас фото людей, которые переборщили с фотошопом.

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    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать
    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать
    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать
    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать
    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать
    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать
    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать
    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать
    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать
    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать
    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: фотография шутки селфи курьез
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    Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать