Эти горе-блогеры настолько переборщили с фотошопом, что в реальной жизни их не узнать

Девушки переборщили с фотошопом

С появлением соцсетей стандарты красоты кардинально изменились. Часто блогеры размывают границы реального и вымышленного, обманывая своих подписчиков.

Сейчас даже дети используют фильтры для селфи, чтобы улучшить свою внешность. Собрали для вас фото людей, которые переборщили с фотошопом.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.