Эти котики не стесняются всем демонстрировать свою эмоциональность. Курьезные фото

Подборка котов, которые заслужили на Оскар

Поскольку всем известно, что человек – раб кошачий, а никак не наоборот, то и смотреть на взаимоотношения людей и кошек нужно именно с этой позиции. В частности требуется осудить недостойное поведение этих двуногих, которые вторгаются в личное пространство котиков и ведут себя неподобающе!

А когда ты им на чистом кошачьем объясняешь, что так нельзя, делают вид, что ничего не понимают. Приходится пользоваться мимикой!

«Кажется, у моей кошки начался экзистенциальный кризис», «Если среди котов есть серийные убийцы, то это определенно один из них», «Сейчас он вам покажет свое карате», «И что она там увидела? Так интересно узнать!», «Требование впустить котика озвучивается предельно категорично», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

«Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.