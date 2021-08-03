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    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото

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    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото

    Хорошо, что хозяева успевают взять в руки камеры и поймать эти веселые моменты

    Мы любим собачек за то, что в любое время они готовы подарить нам порцию веселья и хорошего настроения. Даже когда они просто спят! Кажется, хозяева никогда не перестанут удивляться забавным позам и необычным местам, которые их питомцы выбирают для сна.

    Одни собачки строят уморительные рожицы, другие складываются в невообразимые фигуры… И хорошо, что хозяева успевают взять в руки камеры и поймать эти веселые сонные моменты. Например, вот такие!

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    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото
    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото

    «Когда ты очень любишь обувь», «Пес брата уснул в рабочем кресле. Похож на хозяина!», «У него лежанки по всему дому, и все равно он делает так», «Решил просто присесть и вдруг…», «Я не мог не воспользоваться такой возможностью», «Прошло уже три минуты, колечко все еще на месте!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото