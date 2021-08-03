Эти забавные собачки дарят смех и веселье даже во сне. Курьезные фото

Хорошо, что хозяева успевают взять в руки камеры и поймать эти веселые моменты

Мы любим собачек за то, что в любое время они готовы подарить нам порцию веселья и хорошего настроения. Даже когда они просто спят! Кажется, хозяева никогда не перестанут удивляться забавным позам и необычным местам, которые их питомцы выбирают для сна.

Одни собачки строят уморительные рожицы, другие складываются в невообразимые фигуры… И хорошо, что хозяева успевают взять в руки камеры и поймать эти веселые сонные моменты. Например, вот такие!

«Когда ты очень любишь обувь», «Пес брата уснул в рабочем кресле. Похож на хозяина!», «У него лежанки по всему дому, и все равно он делает так», «Решил просто присесть и вдруг…», «Я не мог не воспользоваться такой возможностью», «Прошло уже три минуты, колечко все еще на месте!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

«Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.