Эти горе-строители и сами вряд ли смогут объяснить, почему все испортили. Курьезные фото

Аккуратность – это не то, чем могут похвастаться эти мастера

Строительная отрасль во всем мире переживает кризис, и это хорошо видно по ляпам, которые допускают многие мастера. А что поделать? Профи заняты на серьезных проектах, молодежь учиться не хочет, а строить как-то надо.

Ах, да, еще и ремонтировать уже построенное очень требуется! Но уж явно не так, как это сделали герои данной подборки. Когда работа получается таким вот образом, лучше уже набраться терпения и все переделать.

«Кажется, тут чего-то не хватает. Или что-то лишнее», «Тут явно есть какой-то хитрый умысел. Ну не могли же так специально сделать?», «Это скорее всего такая шутка, розыгрыш. Хотя, мы уже ничему не удивляемся», «Если на улице слишком жарко, можно включить кондиционер. Удобно же», «Аккуратность – это не то, чем может похвастаться этот мастер», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

«Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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