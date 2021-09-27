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    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома

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    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома

    А зачем еще ходить на свадьбы?

    Свадебные фотосессии обычно довольно похожи друг на друга: счастливые молодожены, кольца, торт. Но не у всех пар праздник проходит так, как задумывалось, и тогда появляются такие кадры, какими мало кто еще сможет похвастаться!

    То кто-нибудь упадет, то домашний питомец отвлечет на себя внимание всех гостей… И ведь наверняка именно эти забавные и нелепые кадры станут главным украшением свадебного альбома! Например, вот такие.

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    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома
    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома

    Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

    «Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома