Подборка самых нелепых свадебных фото, которые стали украшением семейного альбома

А зачем еще ходить на свадьбы?

Свадебные фотосессии обычно довольно похожи друг на друга: счастливые молодожены, кольца, торт. Но не у всех пар праздник проходит так, как задумывалось, и тогда появляются такие кадры, какими мало кто еще сможет похвастаться!

То кто-нибудь упадет, то домашний питомец отвлечет на себя внимание всех гостей… И ведь наверняка именно эти забавные и нелепые кадры станут главным украшением свадебного альбома! Например, вот такие.

Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

«Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

Читайте также: Певица MamaRika рассекретила имя новорожденного сына