Курьезные фото домашних питомцев, которые вдруг испугались самых неожиданных вещей

Подборка котиков и песиков, которые вообще-то очень смелые, но вдруг испугались и рассмешили все вокруг

Мы ценим домашних питомцев за их маленькие странности и забавные черты. Например, даже самые смелые и грозные звери порой боятся крайне неочевидных вещей. Пугающими могут стать котята, солнечные зайчики и мухи, не говоря уж про грозу и пылесос!

И перед тем, как защитить любимца от всех невзгод, хозяева успевают сделать кадр и рассказать о необычных причинах зверской боязни. Например, вот таких.

«Наша собака пока не в восторге от нового котенка», «Спокойно ходит везде. Но почему-то на этом месте пол — это лава», «Угадайте, кто здесь боится пылесоса», «Это мой кот испугался солнечного зайчика и не хочет спускаться вниз», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

«Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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