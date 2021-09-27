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    Курьезные фото домашних питомцев, которые вдруг испугались самых неожиданных вещей

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    Курьезные фото домашних питомцев, которые вдруг испугались самых неожиданных вещей

    Подборка котиков и песиков, которые вообще-то очень смелые, но вдруг испугались и рассмешили все вокруг

    Мы ценим домашних питомцев за их маленькие странности и забавные черты. Например, даже самые смелые и грозные звери порой боятся крайне неочевидных вещей. Пугающими могут стать котята, солнечные зайчики и мухи, не говоря уж про грозу и пылесос!

    И перед тем, как защитить любимца от всех невзгод, хозяева успевают сделать кадр и рассказать о необычных причинах зверской боязни. Например, вот таких.

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    Это мой кот испугался солнечного зайчика и не хочет спускаться вниз
    Наша собака пока не в восторге от нового котёнка
    Спокойно ходит везде. Но почему-то на этом месте пол — это лава
    А это ещё кто такой?!
    Угадайте, кто здесь боится пылесоса
    А кто бы не испугался динозавров?
    Курьезные фото домашних питомцев, которые вдруг испугались самых неожиданных вещей
    Наша большая девочка ничего не боится
    Лучшее убежище во время грозы
    В первый раз на пляже. Кажется, она не оценила
    Успокаивают друг друга после фейерверков
    Свалил на себя метлу
    Кот напугался гостей и мастерски от них прячется
    Да, он боится лестниц
    Мой пес впервые повстречался с попугаем
    Построили крепость, чтобы было не так страшно от грома!

    «Наша собака пока не в восторге от нового котенка», «Спокойно ходит везде. Но почему-то на этом месте пол — это лава», «Угадайте, кто здесь боится пылесоса», «Это мой кот испугался солнечного зайчика и не хочет спускаться вниз», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

    «Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Курьезные фото домашних питомцев, которые вдруг испугались самых неожиданных вещей