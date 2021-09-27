Эти наглые питомцы только тем и занимаются, что испытывают нервишки. Курьезные фото

Выпрашивать кусочек — это их любимый вид спорта

Ничего идеального в этом мире не бывает в принципе, а если речь заходит о живых существах, то там те, кто ведет себя хорошо и правильно – исключение, редкость. Все остальные привносят в этот мир хаос малыми порциями, в меру своих способностей.

Любой хозяин домашнего животного это подтвердит – даже если в порядке и все отлично, эти пушистые вредины все равно будут стремиться чего-то вытворить и напакостить. Потому что могут!

«Наглец забрался на мою диораму железной дороги, которую я строю уже год!», «У девушки так и не получилось сделать нормальное фото», «Захожу на днях к другу и вижу такую картину», «Выпрашивать кусочек — это их любимый вид спорта», «Теоретически он не залез на стол, а как и человек, просто сидит за ним», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

«Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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