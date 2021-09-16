Эти хвостатые ворюги готовы стащить еду прямо из-под носа у хозяев. Курьезные фото

«Хозяйка, ты так изысканно готовишь, я просто обязан попробовать!», - шутят в комментариях пользователи сети

Еда – это смысл жизни! Не для людей, хотя есть и такие, а для домашних животных. Ничего не способно их так обрадовать, как добавка к полной миске, или кусок из хозяйской тарелки. Доказано на практике!

И поскольку еда обладает такой непреодолимой силой влечения, немудрено, что братья наши меньшие охотно идут ради нее на преступление.

«Ладно-ладно, этот был его торт на первый день рождения», «Если я возьму кусочек, никто и не заметит», «Хозяйка, ты так изысканно готовишь, я просто обязан попробовать!», «Сейчас перекусим и дальше спать, хозяйка уже и бутерброды сделала», «Пиво он не пьет, а вот всякие закуски очень любит», «Напрямую нельзя. А вот если тайком, через дырочку – то можно!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.