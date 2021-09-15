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    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости

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    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости

    Подборка забавных фотографий котов

    Коты не раз доказали, насколько удивительными созданиями они являются. Они могут быть и милыми, и смешными, и грациозными, и невероятно глупыми. А еще они обладают всеми свойствами жидкости: постоянно куда-то утекают и заполняют любые доступные пространства.

    Мы собрали для вас подборку фотографий таких котов: жидких и безумно милых.

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    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости
    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости