Курьезные фото котов, которые обладают всеми свойствами жидкости

Подборка забавных фотографий котов

Коты не раз доказали, насколько удивительными созданиями они являются. Они могут быть и милыми, и смешными, и грациозными, и невероятно глупыми. А еще они обладают всеми свойствами жидкости: постоянно куда-то утекают и заполняют любые доступные пространства.

Мы собрали для вас подборку фотографий таких котов: жидких и безумно милых.

Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.