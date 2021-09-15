В Китае пара подала на развод всего через час после свадьбы

Молодожены подали на развод после часа в браке

Далеко не все люди считают брак ответственным и важным делом, которое может изменить жизнь. Некоторые относятся к этому как к женитьбе в детском саду: обменялись мармеладными кольцами, один день походили за ручку, а вечером развелись и пошли по домам.

Примерно по такому сценарию прошла свадьба пары из провинции в Юго-Западном Китае. Правда, кольца были настоящими, а развод в итоге может обойтись бывшему мужу в 300 тысяч юаней. Супруги развелись всего через час после бракосочетания, и первым это решение принял муж.

Он утверждал, что не хотел жениться и сделал это только из-за давления, которое оказывала на него жена. Также мужчина сообщил, что на самом деле расстался с подругой еще до свадьбы, но она неоднократно беспокоила его с помощью текстовых сообщений и настаивала на женитьбе, что побудило его принять поспешное и необдуманное решение. Жена в ответ на просьбу супруга о разводе потребовала от него компенсации в размере 300 тысяч юаней, пишет Global Times.

Молодоженам так и не удалось договориться о разводе самостоятельно, и они обратились в суд. Поскольку мужчина не смог доказать, что отношения были разорваны еще до брака, прошение о разводе было отклонено.

Хотя этот союз определенно был недолговечным, он оказался не самым коротким из когда-либо зарегистрированных браков. Еще в 2019 году пара из Кувейта развелась всего через три минуты после свадьбы.

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«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.